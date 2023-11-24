Обрано голову Господарського суду Сумської області

Головою суду обрано Євгенію Жерьобкіну.

Фото: su.arbitr.gov.ua

У п’ятницю, 24 листопада, відбулися збори суддів Господарського суду Сумської області під час яких обрали голову суду.

За результатами таємного голосування, головою Господарського суду Сумської області на другий термін одноголосно обрано суддю Жерьобкіну Євгенію Анатоліївну.

Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» голова суду обирається на посаду строком на три роки, але не більш як на строк повноважень судді.

Нагадаємо, що обрали голову та заступника голови Рівненського окружного адміністративного суду.

Також обрано голову Перемишлянського районного суду Львівської області.

Крім цього, ми писали, що обрали голову Оболонського районного суду міста Києва.

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