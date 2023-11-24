Избран председатель Хозяйственного суда Сумской области

Председателем суда избрана Евгения Жеребкина.

Фото: su.arbitr.gov.ua

В пятницу, 24 ноября, состоялось собрание судей Хозяйственного суда Сумской области во время которого избрали председателя суда.

По результатам тайного голосования, председателем Хозяйственного суда Сумской области на второй срок единогласно избрана судья Жеребкина Евгения Анатольевна.

В соответствии с Законом Украины «О судоустройстве и статусе судей» председатель суда избирается на должность сроком на три года, но не более срока полномочий судьи.

Напомним, что избрали председателя и заместителя председателя Ровенского окружного административного суда.

Также избран председатель Перемышлянского районного суда Львовской области.

Еще мы писали, что избрали главу Оболонского районного суда города Киева.

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