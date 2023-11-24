ВККС рассмотрит вопрос о командировке судей в 8 судов

Комиссия рассмотрит вопрос о внесении представления о командировке судей в суды из Одесщины, Черниговщины, Днепропетровщины и Сум.

Высшая квалификационная комиссия судей Украины сообщила, что на заседании рассмотрит вопрос о внесении командировочного представления (временный перевод) для осуществления правосудия:

в Арцизский районный суд Одесской области – 1 судьи;

в Березовский районный суд Одесской области – 1 судьи;

в Беляевский районный суд Одесской области – 3 судей;

в Заречный районный суд города Сумы – 7 судей;

в Нежинский горрайонный суд Черниговской области – 2 судей;

в Сумской апелляционный суд – 11 судей;

в Терновский городской суд Днепропетровской области – 1 судьи;

в Устиновский районный суд Кировоградской области – 2 судей.

«Рассмотрение вопроса будет происходить 20 декабря 2023 в 13 ч 00 мин в помещении Высшей квалификационной комиссии судей Украины (г. Киев, ул. Генерала Шаповала, 9)», - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что ВККС объявила новый конкурс в Высший антикоррупционный суд и его Апелляционную палату.

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