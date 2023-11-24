Минэкономики решило повысить цены на алкоголь, больше всего на вино

Стоимость водки и ликеро-водочных напитков хотят повысить на 5-13%, винодельческую продукцию – на 40-85%.

Министерство экономики предлагает поднять цены на алкогольные напитки в Украине. Об этом говорится в проекте постановления Кабинета Министров.

Чиновники считают, что это позволит увеличить поступление налогов и сборов в государственный и местный бюджеты на 300 млн гривен.

В частности, цены на водку и ликеро-водочные изделия (ЛГВ) предлагают повысить на 5-13%, винодельческую продукцию (кроме игристых и газированных винных напитков) – на 40-85%, а на вина игристые и газированные винные напитки – на 12%.

Кроме того, планируется установить дифференцированный уровень минимальных розничных цен на обычные (не игристые) вина, вермуты и другие сброженные напитки в зависимости от вида и емкости тары, упаковки, а именно:

стеклянных и других тар емкостью 0,7 литра;

упаковка типа Tetra-Pak и Bag in box;

металлических банок из пищевого алюминия;

полимерных бутылок марки ПЭТФ емкостью 1 литр.

В Минэкономики отмечают, что действующий размер минимальных цен был установлен в 2021 году и больше не соответствует реальным затратам производителей на производство и реализацию напитков.

Итак, минимальные цены повысят:

на водку на 4,7% – с 89,4 до 93,6 грн за бутылку 0,5 литра;

на коньяк (бренди) три звездочки – на 6%, со 128,3 грн до 136 грн за 0,5 литра, четыре звездочки – на 6,6%, со 139,3 грн до 148,6 грн за 0,5 литра , пять звездочек – на 6,4%, со 151,7 грн до 161,4 грн за 0,5 литра.

на натуральные виноградные вина в стеклянной таре емкостью 0,7 литра на 57% – с 42 грн до 66 грн;

игристые вина в стеклянной таре емкостью 0,7 литра и 0,75 литра – 11,9%, со 109 грн до 122 грн за бутылку.

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