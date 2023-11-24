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  1. В Украине

В Киеве ограничат въезд крупногабаритного транспорта: когда и почему

14:14, 24 ноября 2023
В Киеве 27 ноября ожидается снегопад.
В Киеве ограничат въезд крупногабаритного транспорта: когда и почему
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Киевская городская государственная администрация сообщила, что 27 ноября в пиковые утренние часы ограничат въезд в город крупногабаритного транспорта. Такое решение приняла Постоянная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям из-за прогнозируемого снегопада.

В КГГА отмечают, что такое решение позволит минимизировать возникновение пробок на автодорогах и обеспечить движение снегоуборочной техники.

«Просим руководителей предприятий по перевозке грузов, в том числе на большие дистанции, учесть ограничения при планировании маршрутов и не создавать накопления автотранспорта на въездах в город.

Владельцев предприятий, осуществляющих организованные пассажирские перевозки на территории области, по возможности просим ограничить поездки в это время», - говорится в сообщении.

Водителей также призвали в снегопады предпочесть общественный транспорт и не оставлять авто на тротуарах, крайних полосах дорог и на обочинах, чтобы не мешать работе спецтехники.

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