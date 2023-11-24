В Киеве ограничат въезд крупногабаритного транспорта: когда и почему

В Киеве 27 ноября ожидается снегопад.

Киевская городская государственная администрация сообщила, что 27 ноября в пиковые утренние часы ограничат въезд в город крупногабаритного транспорта. Такое решение приняла Постоянная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям из-за прогнозируемого снегопада.

В КГГА отмечают, что такое решение позволит минимизировать возникновение пробок на автодорогах и обеспечить движение снегоуборочной техники.

«Просим руководителей предприятий по перевозке грузов, в том числе на большие дистанции, учесть ограничения при планировании маршрутов и не создавать накопления автотранспорта на въездах в город.

Владельцев предприятий, осуществляющих организованные пассажирские перевозки на территории области, по возможности просим ограничить поездки в это время», - говорится в сообщении.

Водителей также призвали в снегопады предпочесть общественный транспорт и не оставлять авто на тротуарах, крайних полосах дорог и на обочинах, чтобы не мешать работе спецтехники.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.