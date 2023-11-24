У Києві обмежать в’їзд великогабаритного транспорту: коли та чому

У Києві 27 листопада очікується снігопад.

Київська міська державна адміністрація повідомила, що 27 листопада в пікові ранкові години обмежать в’їзд до міста великогабаритного транспорту. Таке рішення прийняла Постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій через прогнозований снігопад.

У КМДА зазначають, що таке рішення дозволить мінімізувати виникнення заторів на автошляхах і забезпечити рух снігоприбиральної техніки.

«Просимо керівників підприємств із перевезення вантажів, зокрема на великі дистанції, врахувати обмеження при плануванні маршрутів та не створювати накопичення автотранспорту на в’їздах до міста.

Власників підприємств, що здійснюють організовані пасажирські перевезення на території області, за можливості, просимо обмежити поїздки в цей час», - сказано у повідомленні.

Водіїв також закликали у снігопади віддати перевагу громадському транспорту та не залишати авто на тротуарах, крайніх смугах доріг та на узбіччях, аби не заважати роботі спецтехніки.

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