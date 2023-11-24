У Києві оштрафували водія, який автівкою заблокував вхід до дитячого садочка

На водія інспектори винесли постанову та провели з ним профілактичну бесіду.

Джерело фото: Патрульна поліція Києва

У столиці притягнули до відповідальності водія, який автівкою заблокував вхід до дитячого садочка. Як розповіли у Патрульній поліції Києві, сьогодні зранку в одному з телеграм-каналів поширився допис про транспортний засіб Volkswagen, керманич якого порушив ПДР.

«Отримавши виклик про цю подію, охоронці порядку оперативно прибули на місце. Поліцейські встановили, що водій зазначеного автомобіля заблокував вхід до закладу дошкільної освіти. Через це дітлахи з батьками не могли потрапити на територію», - розповіли у поліції.

На водія інспектори винесли постанову за ч. 1 ст. 122 (Порушення правил зупинки та стоянки) КУпАП та провели з ним профілактичну бесіду задля уникнення таких випадків у майбутньому.

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