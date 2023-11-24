В Киеве оштрафовали водителя, который автомобилем заблокировал вход в детский сад

На водителя инспекторы вынесли постановление и провели с ним профилактическую беседу.

Источник фото: Патрульная полиция Киева

В столице привлекли к ответственности водителя, который автомобилем заблокировал вход в детский сад. Как рассказали в Патрульной полиции Киеве, сегодня утром в одном из телеграмм-каналов распространилось сообщение о транспортном средстве Volkswagen, водитель которого нарушил ПДД.

«Получив вызов об этом событии, охранники порядка оперативно прибыли на место. Полицейские установили, что водитель указанного автомобиля заблокировал вход в заведение дошкольного образования. По этой причине дети с родителями не могли попасть на территорию», - рассказали в полиции.

На водителя инспекторы вынесли постановление по ч. 1 ст. 122 (Нарушение правил остановки и стоянки) КУоАП и провели с ним профилактическую беседу во избежание таких случаев в будущем.

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