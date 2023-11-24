Землю снова накрыла мощная магнитная буря

Магнитная буря 24 ноября набрала мощности, достигнув красного показателя.

В пятницу, 24 ноября, Землю накрыла мощная магнитная буря. Об этом сообщил портал Meteoagent.

Она стала достаточно сильной, К-индекс превысил показатель 5.

Кроме того, геомагнитное поле будет неспокойным 25 и 26 ноября, К-индекс превысит показатель 4.

По прогнозу, магнитные бури больше не ожидаются в этом месяце.

Ранее мы писали, что 18 ноября Землю накрыла магнитная буря.

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