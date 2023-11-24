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Применение для защиты средств, не соответствующих обстановке посягательства, не опровергает нахождение лица в состоянии необходимой обороны - Верховный Суд

Применение защиты средств, не соответствующих обстановке посягательства, не опровергает пребывания лица в состоянии обороны, а указывает на превышение пределов необходимой обороны, - Верховный Суд переквалифицировал действия женщины с ч. 1 ст. 115 УК ст. 118 УК.

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  1. В Украине

НАПК обновило Базу знаний: что изменилось

16:28, 24 ноября 2023
В Базе знаний НАПК были усовершенствованы некоторые аспекты.
НАПК обновило Базу знаний: что изменилось
Фото: НАЗК
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Национальное агентство по предотвращению коррупции сообщило, что запустило обновленную Базу знаний.

В ведомстве отметят, что был обновлен дизайн и усовершенствована поисковая система – результаты поиска станут более точными.

«Например, в разделе «Декларирование» вы сможете просмотреть действующие разъяснения по заполнению деклараций, а также вернуться к утратившим силу. Это поможет отслеживающим изменения, которые происходят в процессе изменения правил декларирования, конфликта интересов и т.п., а также общественным активистам, которые будут пересматривать декларации публичных служащих за предыдущие отчетные периоды», - говорится в сообщении.

Кроме того, в Базе знаний была улучшена возможность оставлять отзывы и замечания о каждом отдельном пункте разъяснений. Пользователи могут поставить ему от 1 до 10 и оставить комментарий о причине той или иной оценки.

«Отзывы пользователей могут оказывать непосредственное влияние на функционал Базы знаний и содержание разъяснений», - добавили в НАПК.

Ранее мы сообщали, что в Раде был зарегистрирован законопроект 10262 о внесении изменений в Закон «О предотвращении коррупции» о приведении отдельных положений в соответствие с выводами Европейской Комиссии по Украине.

Так, исключается ч. 7 ст. 51-1 Закона о предотвращении коррупции, согласно которой во время проведения полной проверки декларации НАПК не осуществляет проверку оснований приобретения объектов недвижимости и транспортных средств, приобретенных субъектом декларирования или членом его семьи в собственность до дня избрания (назначения) лица на должность, в связи с пребыванием на котором у лица впервые возникла обязанность представления деклараций.

Следовательно, НАПК будет иметь право проверять такие основания приобретения квартир и авто чиновниками до момента назначения на должность.

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