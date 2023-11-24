НАЗК оновило Базу знань: що змінилося

У Базі знань НАЗК було удосконалено деякі аспекти.

Фото: НАЗК

Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що запустило оновлену Базу знань.

У відомстві зазначать, що було оновлено дизайн та удосконалено пошукову систему – результати пошуку ставатимуть точнішими.

«Наприклад, у розділі «Декларування» ви зможете переглянути чинні роз'яснення з заповнення декларацій, а також повернутись до тих, які втратили чинність. Це допоможе тим, хто відстежує зміни, які відбуваються в процесі зміни правил декларування, конфлікту інтересів тощо, а також громадським активістам, які переглядатимуть декларації публічних службовців за попередні звітні періоди», - сказано у повідомленні.

Крім того, у Базі знань було покращено можливість залишати відгуки та зауваження про кожен окремий пункт роз'яснень. Користувачі можуть поставити йому оцінку від 1 до 10 та залишити коментар про причину тієї чи іншої оцінки.

«Відгуки користувачів можуть безпосередньо впливати на функціонал Бази знань та зміст роз'яснень», - додали у НАЗК.

Раніше ми писали, що у Раді було зареєструвано законопроект 10262 про внесення змін до Закону «Про запобігання корупції» щодо приведення окремих положень у відповідність до висновків Європейської Комісії щодо України.

Так, виключається ч. 7 ст. 51-1 Закону про запобігання корупції, відповідно до якої під час проведення повної перевірки декларації НАЗК не здійснює перевірку підстав набуття об’єктів нерухомості і транспортних засобів, набутих суб’єктом декларування або членом його сім’ї у власність до дня обрання (призначення) особи на посаду, у зв’язку з перебуванням на якій в особи вперше виник обов’язок подання декларацій.

Отже, НАЗК матиме право перевіряти такі підстави набуття квартир та авто чиновниками до моменту призначення на посаду.

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