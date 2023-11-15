НАЗК перевірятиме підстави набуття квартир та авто до призначення декларанта на посаду

Кабмін вирішив виправити законопроект про відновлення декларування.

Уряд в особі Міністерства юстиції зареєстрував законопроект 10262 про внесення змін до Закону «Про запобігання корупції» щодо приведення окремих положень у відповідність до висновків Європейської Комісії щодо України.

Так, виключається ч. 7 ст. 51-1 Закону про запобігання корупції, відповідно до якої під час проведення повної перевірки декларації НАЗК не здійснює перевірку підстав набуття об’єктів нерухомості і транспортних засобів, набутих суб’єктом декларування або членом його сім’ї у власність до дня обрання (призначення) особи на посаду, у зв’язку з перебуванням на якій в особи вперше виник обов’язок подання декларацій.

Отже, НАЗК матиме право перевіряти такі підстави набуття квартир та авто чиновниками до моменту призначення на посаду.

Крім того, в іншій редакції викладено ч. 5 ст. 51-3, яка наразі визначає, що не можуть бути предметом повторної перевірки відомості, зазначені за попередній період суб’єктом декларування у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які вже були предметом перевірки Національного агентства та за результатами перевірки яких порушень не виявлено.

Мінюст пропонує, аби повна перевірка декларації проводилася в частині об'єктів декларування, не охоплених повною перевіркою декларацій відповідного суб'єкта декларування за попередні періоди, крім випадків, коли НАЗК отримало нову інформацію щодо об'єкта, який перевірявся, або якщо наявні нові джерела інформації, що не були відомі чи не були доступні Національному агентству під час проведення попередньої повної перевірки.

Нагадаємо, що законопроект Кабміну вже став приводом для звинувачень міністра юстиції Дениса Малюськи з боку голови НАЗК Олександра Новікова в тому, що міністр «зламав декларування».

Разом з тим, у законі залишаться норми, які скасували обов’язковість повної перевірки декларацій високопоставлених посадовців.

Нагадаємо, що ухваленим законом про відновлення декларування (законопроект 9534) для НАЗК прибирається обов’язок повної перевірки декларацій високопоставлених посадовців. А саме, зі статті 51-3 Закону «Про запобігання корупції», яка регулює повну перевірку декларацій, вилучається слово «обов’язкова» зі словосполучення «обов’язкова повна перевірка». Також у статті 51-4 прибирається норма про те, що встановлення невідповідності рівня життя суб’єкта декларування задекларованим ним майну і доходам є підставою для здійснення повної перевірки його декларації.

По суті, це може означати, що повна перевірка декларацій службових осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, віднині не буде обов’язковою для НАЗК.

Крім того, чиновники зможуть не вказувати місцезнаходження нерухомості, де проживають їх діти та дружини за кордоном протягом воєнного стану.

Автор: Наталя Мамченко

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