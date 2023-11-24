Землю знову накрила потужна магнітна буря

Магнітна буря 24 листопада набрала потужності, досягнувши червоного показника.

У п'ятницю, 24 листопада, Землю накрила потужна магнітна буря. Про це повідомив портал Meteoagent.

Вона стала досить сильною, К-індекс перевищив показник 5.

Крім того, геомагнітне поле буде неспокійним 25 та 26 листопада, К-індекс перевищить показник 4.

За прогнозом, магнітні бурі більше не очікуються цього місяця.

Раніше ми писали, що 18 листопада Землю накрила магнітна буря.

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