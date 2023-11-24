Мінекономіки вирішило підвищити ціни на алкоголь, найбільше на вино

Вартість горілки та лікеро-горілчаних виробів хочуть підвищити на 5-13%, а виноробної продукції – на 40-85%.

Міністерство економіки пропонує підвищити ціни на алкогольні напої в Україні. Про це йдеться в проєкті ухвали Кабінету Міністрів.

Урядовці вважають, що це дозволить збільшити надходження податків та зборів до державного та місцевого бюджетів на 300 млн гривень.

Зокрема, ціни на горілку та лікеро-горілчані вироби (ЛГВ) пропонують підвищити на 5-13%, виноробну продукцію (крім ігристих та газованих винних напоїв) – на 40-85%, а на вина ігристі та газовані винні напої – на 12%.

Крім того, планується встановити диференційований рівень мінімальних роздрібних цін на звичайні (не ігристі) вина, вермути та інші зброжені напої залежно від виду та ємності тари, паковання, а саме для:

скляних та інших тар ємністю 0,7 літра;

паковання типу Tetra-Pak та Bag in box;

металевих банок з харчового алюмінію;

полімерних пляшок марки ПЕТФ ємністю 1 літр.

У Мінекономіки наголошують, що чинний розмір мінімальних цін був встановлений у 2021 році і більше не відповідає реальним витратам виробників на виробництво та реалізацію напоїв.

Тож, мінімальні ціни підвищать:

на горілку на 4,7% - з 89,4 до 93,6 грн за пляшку 0,5 літра;

на коньяк (бренді) три зірочки – на 6%, зі 128,3 грн до 136 грн за 0,5 літра, чотири зірочки – на 6,6%, з 139,3 грн до 148,6 грн за 0,5 літра, п'ять зірочок – на 6,4%, з 151,7 грн до 161,4 грн за 0,5 літра.

на натуральні виноградні вина у скляній тарі ємністю 0,7 літра на 57% - з 42 грн до 66 грн;

ігристі вина у скляній тарі ємністю 0,7 літра та 0,75 літра – 11,9%, зі 109 грн до 122 грн за пляшку.

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