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ВККС объявила новый конкурс в Высший антикоррупционный суд и его Апелляционную палату

13:17, 23 ноября 2023
Конкурс объявлен на 25 вакантных должностей судей ВАКС и АП ВАКС.
ВККС объявила новый конкурс в Высший антикоррупционный суд и его Апелляционную палату
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Высшая квалификационная комиссия судей 23 ноября 2023 года объявила конкурс на 25 вакантных должностей судей Высшего антикоррупционного суда и Апелляционной палаты ВАКС.

Конкурс объявлен на 15 вакантных должностей судей Высшего антикоррупционного суда и 10 вакантных должностей судей Апелляционной палаты ВАКС.

Детали и условия конкурса будут опубликованы позднее.

Докладчиком по данному вопросу был член ВККС и судья ВАКС Олег Колиуш.

Напомним, что в июне 2023 года председатель ВАКС Вера Михайленко сообщила, что количество судей ВАКС нужно увеличить на 15 судей, а количество судей АП ВАКС – на 9 судей.

Необходимость увеличения штата судей в ВАКС объяснили постепенно растущей нагрузкой на действующих судей.

26 сентября 2023 года Высший совет правосудия определил новое количество судей в Высшем антикоррупционном суде – 63 должности, из них 21 должность судей Апелляционной палаты.

Отметим, что конкурс на должности судей ВАКС и АП ВАКС проходит с участием Общественного совета международных экспертов (ОСМЭ) – органа, состоящего из шести признанных специалистов в сфере права и антикоррупционной деятельности, которые назначаются ВККС исключительно на основании предложений международных организаций, с которыми Украина сотрудничает в сфере противодействия коррупции.

Последний конкурс на должности судей ВАКС и АП ВАКС, напомним, состоялся в 2018-2019 годах.

В настоящее время в ВАКС и АП ВАКС осуществляют правосудие 38 судей, в том числе 27 судей в первой инстанции и 11 в Апелляционной палате.

Автор: Вячеслав Хрипун

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