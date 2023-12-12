Зеленский прибыл в Конгресс США, видео

Президент Украины Владимир Зеленский, находящийся в США с официальным визитом, уже прибыл в Конгресс США, где у него запланированы встречи с сенаторами и конгрессменами.
На кадрах прямой трансляции видно, как Зеленского сопровождают лидеры Демократической и Республиканской фракций в американском Сенате Чак Шумер и Митч Макконнелл.
Президент планирует выступить с речью перед всем составом Сената, после чего встретится со спикером палаты представителей Майком Джонсоном. Темой встречи станет выделение помощи Украине.
Напомним, что также у Зеленского запланирована встреча с президентом США Джо Байденом.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.