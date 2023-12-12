Зеленский прибыл в Конгресс США, видео

У Президента запланированы встречи с сенаторами и конгрессменами.

Фото: Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский, находящийся в США с официальным визитом, уже прибыл в Конгресс США, где у него запланированы встречи с сенаторами и конгрессменами.

На кадрах прямой трансляции видно, как Зеленского сопровождают лидеры Демократической и Республиканской фракций в американском Сенате Чак Шумер и Митч Макконнелл.

Президент планирует выступить с речью перед всем составом Сената, после чего встретится со спикером палаты представителей Майком Джонсоном. Темой встречи станет выделение помощи Украине.

Напомним, что также у Зеленского запланирована встреча с президентом США Джо Байденом.

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