США надали Україні новий транш на $200 млн доларів, проте попередили, що можливості допомоги вичерпуються

Президент США Джо Байден під час зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським у Білому домі анонсував надання нового пакету військової допомоги для України на суму 200 мільйонів доларів.
«Я щойно підписав черговий транш у розмірі 200 мільйонів доларів для Міністерства оборони України, і ці кошти надійдуть швидко», – заявив Байден.
Президент також підкреслив, що адміністрація продовжить надавати допомогу Україні. Однак він застеріг, що можливості для цього є обмеженими через відсутність додаткового фінансування, затвердженого Конгресом.
«Але без додаткового фінансування ми швидко вичерпуємо наші можливості допомагати Україні й реагувати на нагальні оперативні потреби, які вона має», – попередив Байден.
Нагадаємо, Байден пообіцяв членство України в НАТО, проте зараз члени Альянсу хочуть бути впевнені у перемозі.
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