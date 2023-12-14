Высший совет правосудия уволил трех судей в отставку

В четверг, 14 декабря, Высший совет правосудия рассмотрел материалы об увольнении судей по общим обстоятельствам. Об этом сообщил официальный сайт ВСП.
ВСП решила уволить трех судей в связи с подачей заявлений об отставке, а именно:
Дедик Ванду Петровну – с должности судьи Винницкого апелляционного суда;
Зайца Александра Владимировича – с должности судьи Черниговского окружного административного суда;
Унятицкого Дмитрия Евгеньевича – с должности судьи Бородянского районного суда в Киевской области.
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