Высший совет правосудия уволил трех судей в отставку

Трех судей уволили в связи с подачей заявлений об отставке.

В четверг, 14 декабря, Высший совет правосудия рассмотрел материалы об увольнении судей по общим обстоятельствам. Об этом сообщил официальный сайт ВСП.

ВСП решила уволить трех судей в связи с подачей заявлений об отставке, а именно:

Дедик Ванду Петровну – с должности судьи Винницкого апелляционного суда;

Зайца Александра Владимировича – с должности судьи Черниговского окружного административного суда;

Унятицкого Дмитрия Евгеньевича – с должности судьи Бородянского районного суда в Киевской области.

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