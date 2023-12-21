Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада призначила членів Рахункової палати – серед них екс-голова АМКУ Ольга Піщанська

Головою Рахункової палати можуть призначити колишню голову АМКУ Ольгу Піщанську.

Купівлю, виробництво та перевезення медичного канабісу легалізовано, — Рада прийняла закон

Як зазначила нардеп Ірина Геращенко, це закон «не про медичний канабіс, а про його промислове виробництво».

ВККС звернулася до СБУ, ГУР та МЗС щодо підтвердження чи спростування громадянства рф у Романа Ігнатова

Також вирішили створити робочу групу, яка буде займатися встановленням істини у питанні наявності чи відсутності громадянства рф у голови ВККС.

Як голова ВККС Роман Ігнатов в свій час пояснив чутки про наявність у нього російського громадянства

Раніше голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККС) Роман Ігнатов вже пояснював, чи є у нього російське громадянство.

Вести засідання ВККС, вочевидь, поки буде Руслан Сидорович

ВККС вирішило вжити заходи у зв’язку з опублікуванням у ЗМІ даних про російське громадянство голови ВККС.

  1. У світі

Кіностудії Warner Bros. Discovery та Paramount хочуть об’єднатися для кращої конкуренції з Netflix і Disney+

13:21, 21 грудня 2023
Якщо угода відбудеться, на голлівудському ринку залишиться лише чотири великі гравці - Disney, об'єднані Warner Bros. та Paramount , Universal та Sony Pictures Entertainment.
Кіностудії Warner Bros. Discovery та Paramount хочуть об’єднатися для кращої конкуренції з Netflix і Disney+
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook , Telegram та Google Новини SUD.UA.

Очільники Warner Bros. Discovery та Paramount Global обговорюють імовірне злиття, яке створить «гіганта новин та інтертейменту». Про це повідомляє Axios з посиланням на власні джерела.

Так, генеральний директор Warner Bros. Discovery Девід Заслав та гендиректор Paramount Global Боб Бакіш 19 грудня обговорили можливе злиття. За даними джерел, зустріч тривала кілька годин і відбулася в штаб-квартирі Paramount на Таймс-сквер. Про цю ж імовірну угоду Заслав говорив з Шарі Редстоун, яка володіє материнською компанією Paramount.

Станом на 20 грудня ринкова вартість WBD становила близько $29 млрд, а Paramount – трохи більш як $10 млрд, тому будь-яке злиття не буде рівноцінним.

Заслав і Бакіш обговорювали, як їхні компанії можуть доповнювати одна одну. Наприклад, їхні головні стрімінгові сервіси Paramount+ і Max можуть об’єднатися, щоб краще конкурувати з Netflix і Disney+.

Наразі невідомо, чи купить WBD Paramount Global або її материнську компанію National Amusements Inc. (NAI), але джерело, знайоме з ситуацією, каже, що розглядаються обидва варіанти. Також зазначається, що WBD найняв банкірів для вивчення угоди.

У разі, якщо угода таки буде підписана, WBD міг би використати свого міжнародного дистрибʼютора для розширення франшиз Paramount, тоді як активи Paramount для дитячих програм можуть мати важливе значення для стримінгу WBD.

Як зазначає Variety, обидві компанії мають великі борги. Paramount має 15,6 млрд доларів, а Warner Bros. Discovery - 43,5 млрд. Експерти зазначають, що таким чином студії хочуть успішніше конкурувати зі своїм основним конкурентом - Disney.

Якщо угода відбудеться, на голлівудському ринку залишиться лише чотири великі гравці - Disney (до якого з 2019 року входить 20th Century Studios), об'єднані Warner Bros. та Paramount Pictures, Universal Pictures та Sony Pictures Entertainment.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
Судебно-юридическая газета
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Єгорова
    Наталія Єгорова
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Олег Білостоцький
    Олег Білостоцький
    суддя Одеського окружного адміністративного суду