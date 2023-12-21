Кіностудії Warner Bros. Discovery та Paramount хочуть об’єднатися для кращої конкуренції з Netflix і Disney+

Якщо угода відбудеться, на голлівудському ринку залишиться лише чотири великі гравці - Disney, об'єднані Warner Bros. та Paramount , Universal та Sony Pictures Entertainment.

Очільники Warner Bros. Discovery та Paramount Global обговорюють імовірне злиття, яке створить «гіганта новин та інтертейменту». Про це повідомляє Axios з посиланням на власні джерела.

Так, генеральний директор Warner Bros. Discovery Девід Заслав та гендиректор Paramount Global Боб Бакіш 19 грудня обговорили можливе злиття. За даними джерел, зустріч тривала кілька годин і відбулася в штаб-квартирі Paramount на Таймс-сквер. Про цю ж імовірну угоду Заслав говорив з Шарі Редстоун, яка володіє материнською компанією Paramount.

Станом на 20 грудня ринкова вартість WBD становила близько $29 млрд, а Paramount – трохи більш як $10 млрд, тому будь-яке злиття не буде рівноцінним.

Заслав і Бакіш обговорювали, як їхні компанії можуть доповнювати одна одну. Наприклад, їхні головні стрімінгові сервіси Paramount+ і Max можуть об’єднатися, щоб краще конкурувати з Netflix і Disney+.

Наразі невідомо, чи купить WBD Paramount Global або її материнську компанію National Amusements Inc. (NAI), але джерело, знайоме з ситуацією, каже, що розглядаються обидва варіанти. Також зазначається, що WBD найняв банкірів для вивчення угоди.

У разі, якщо угода таки буде підписана, WBD міг би використати свого міжнародного дистрибʼютора для розширення франшиз Paramount, тоді як активи Paramount для дитячих програм можуть мати важливе значення для стримінгу WBD.

Як зазначає Variety, обидві компанії мають великі борги. Paramount має 15,6 млрд доларів, а Warner Bros. Discovery - 43,5 млрд. Експерти зазначають, що таким чином студії хочуть успішніше конкурувати зі своїм основним конкурентом - Disney.

Якщо угода відбудеться, на голлівудському ринку залишиться лише чотири великі гравці - Disney (до якого з 2019 року входить 20th Century Studios), об'єднані Warner Bros. та Paramount Pictures, Universal Pictures та Sony Pictures Entertainment.

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