У Нью-Йорку в США провели акцію, щоб нагадати про вкрадених рф українських дітях.

Джерело фото: пресслужба ОП

Минулої ночі Empire State Building, Бруклінський міст та будівлю Verizon у Нью-Йорку підсвітили синьо-жовтими кольорами.

Акцію організував американський актор, режисер і продюсер Айзек Лієв Шрайбер через ініціативу BlueCheck і Фонд сім'ї Любецьких, щоб нагадати американцям про 19 тисяч вкрадених росією українських дітей.

Як пише «Укрінформ», акція пройшла під слоганом «Ці діти не повернуться додому на свята».

Український дитячий хор співав колядки у переході Центрального залізничного вокзалу міста. Позаду хору на Центральний залізничний вокзал була спроєктована анімація, яка візуалізує кількість зниклих безвісти дітей.

Джерело фото: пресслужба ОП

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