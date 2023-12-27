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  1. Суд інфо

Верховний Суд тепер зможе зарахувати до штату у касаційний суд тієї ж спеціалізації суддів ВСУ

13:45, 27 грудня 2023
Голова Верховного Суду зможе зарахувати суддів Верховного Суду України до штату Верховного Суду у касаційний суд тієї спеціалізації, що відповідає спеціалізації судової палати ВСУ.
Верховний Суд тепер зможе зарахувати до штату у касаційний суд тієї ж спеціалізації суддів ВСУ
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У середу, 27 грудня, набирає чинності закон щодо забезпечення безперервності здійснення правосуддя найвищим судом у системі судоустрою України. Він, зокрема, врегульовує подальшу долю суддів Верховного Суду України, а також суддів вищих спецсудів.

Законом передбачається, що:

  • Голова Верховного Суду зараховує суддів Верховного Суду України до штату Верховного Суду у касаційний суд тієї спеціалізації, що відповідає спеціалізації судової палати Верховного Суду України, в якій такий суддя здійснював правосуддя;
  • до апарату Верховного Суду переводяться працівники апарату Верховного Суду України без обов’язкового проведення конкурсу на рівнозначні посади, за умови їх наявності.

Закон визначає можливість та порядок переведення судді Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Вищого господарського суду України, Вищого адміністративного суду України до апеляційного суду чи місцевого суду, який відповідає спеціалізації такого судді.

Крім того, встановлюється, що судді Верховного Суду України, обрані на посади до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», та судді Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Вищого господарського суду України, Вищого адміністративного суду України, переведені до інших судів, оцінюються Вищою кваліфікаційною комісією суддів України на відповідність займаній посаді за критеріями компетентності, професійної етики та доброчесності.

Зазначимо, що 21 листопада 2023 року Верховна Рада прийняла як Закон законопроєкт про внесення змін до розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» у зв’язку з Рішенням Конституційного Суду України від 18 лютого 2020 року №2-р/2020 щодо забезпечення безперервності здійснення правосуддя найвищим судом у системі судоустрою України (реєстр. №5456-д), поданий народними депутатами України - членами Комітету з питань правової політики.

22 грудня 2023 року Закон підписано Президентом України Володимиром Зеленським.

Детальніше про цей закон раніше писала «Судово-юридична газета».

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