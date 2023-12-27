Як оформити постійний догляд за людиною та яку компенсацію можна отримати: роз’яснення

Постійний догляд – це форма догляду за особами з різними фізичними або психічними обмеженнями, що вимагає постійної присутності доглядача для надання необхідної допомоги та підтримки.

Якщо людині через стан здоров’я важко про себе дбати, вона може отримати постійний догляд. Такі послуги можуть надаватися на професійній чи непрофесійній основі. У Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги надали роз’яснення про те, хто і за ким може доглядати.

Догляд на професійній основі

Його можуть надавати фізичні, юридичні особи та ФОП, які внесені до розділу «Надавачі соціальних послуг» Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг. Для надання послуг з догляду на професійній основі його надавачі мають пройти навчання та дотримуватися державних стандартів соціальних послуг.

Догляд на непрофесійній основі

Його можуть здійснювати люди щодо членів своєї сім’ї. Членами сім’ї вважаються люди, які спільно проживають, мають спільний побут та взаємні права та обов’язки. Навчатися та дотримуватися державних стандартів соціальних послуг у цьому випадку необов’язково.

Хто має право оформити собі такий догляд / за ким можна доглядати

Право на догляд на професійній чи непрофесійній основі мають:

люди з інвалідністю I групи

діти з інвалідністю

люди похилого віку із когнітивними порушеннями

люди з невиліковними захворюваннями, які через порушення функцій організму не можуть самостійно рухатися та обслуговувати себе

важкохворі діти, яким ще не встановлено інвалідність.

Як оформити догляд на непрофесійній основі

Щоб оформити догляд на непрофесійній основі, доглядальник(-ця), і людина, яку доглядають, обов’язково мають жити разом.

Людині, яка бажає офіційно оформити догляд за іншою людиною, варто звернутися до органу соціального захисту населення чи ЦНАПу за місцем проживання/перебування людини, яка потребує догляду.

Документи, які знадобляться для оформлення

заява про бажання здійснювати догляд за іншою людиною;

якщо людина, яка потребує догляду, дієздатна, то заява і від неї про призначення доглядальника (-ці);

паспорт заявника та людини, яка потребує догляду;

реєстраційний номер облікової картки платника податків заявника та людини, яка потребує догляду;

довідка про реєстрацію місця проживання заявника та людини, яка потребує догляду;

декларація про доходи та майновий стан заявника, склад сім’ї заявника;

документ, який підтверджує необхідність постійного догляду через стан здоров’я людини, яка потребує догляду.

Чи можуть відмовити в оформленні догляду

Так. Зокрема, через:

недостовірність поданих документів;

відсутність реальної потреби у догляді особи, за якою прагнуть встановити догляд. Представники соціальних служб вивчають, наскільки повсякденне обслуговування людини, за якою планується догляд, фактично залежить від зовнішньої допомоги;

неналежний стан житлових умов людини, яка хоче забрати на проживання того, за ким планує здійснювати догляд;

якщо в акті перевірки соціальної служби не підтверджено факт спільного проживання.

Компенсація за догляд

Період постійного догляду за іншою людиною зараховується до страхового стажу доглядальника (-ці).

Доглядальники на непрофесійній основі, мають право на компенсацію від держави. Розмір компенсації обчислюється як різниця між прожитковим мінімумом на одну особу в розрахунку на місяць, установленим законом на 1 січня календарного року, в якому надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, та середньомісячним сукупним доходом фізичної особи, яка надає соціальні послуги, за один квартал, який передує місяцю, що є попереднім до місяця звернення із заявою про згоду надавати соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі.

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