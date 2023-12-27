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Как оформить постоянный уход за человеком и какую компенсацию можно получить: разъяснение

17:44, 27 декабря 2023
Постоянный уход – это форма ухода за лицами с различными физическими или психическими ограничениями, требующая постоянного присутствия смотрителя для предоставления необходимой помощи и поддержки.
Как оформить постоянный уход за человеком и какую компенсацию можно получить: разъяснение
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Если человеку из-за состояния здоровья трудно о себе заботиться, он может получить постоянный уход. Такие услуги могут быть предоставлены на профессиональной или непрофессиональной основе. В Координационном центре по предоставлению бесплатной правовой помощи предоставили разъяснения о том, кто и за кем может ухаживать.

Уход на профессиональной основе

Его могут предоставлять физические, юридические лица и ФЛП, внесенные в раздел «Предоставители социальных услуг» Реестра предоставлятелей и получателей социальных услуг. Для предоставления услуг по уходу на профессиональной основе его поставщики должны пройти обучение и соблюдать государственные стандарты социальных услуг.

Уход на непрофессиональной основе

Его могут осуществлять люди по отношению к членам своей семьи. Членами семьи считаются люди, которые проживают совместно, имеют общий быт и взаимные права и обязанности. Обучаться и соблюдать государственные стандарты социальных услуг в этом случае необязательно.

Кто имеет право оформить себе такой уход / за кем можно ухаживать

Право на уход на профессиональной или непрофессиональной основе имеют:

  • люди с инвалидностью I группы
  • дети с инвалидностью
  • пожилые люди с когнитивными нарушениями
  • люди с неизлечимыми заболеваниями, которые из-за нарушения функций организма не могут самостоятельно двигаться и обслуживать себя
  • тяжелобольные дети, которым еще не установлена инвалидность.

Как оформить уход на непрофессиональной основе

Чтобы оформить уход на непрофессиональной основе, сиделец(-я), и ухаживающий человек обязательно должны жить вместе.

Человеку, желающему официально оформить уход за другим человеком, следует обратиться в орган социальной защиты населения или ЦНАПа по месту жительства/нахождения человека, нуждающегося в уходе.

Документы, которые пригодятся для оформления

  • заявление о желании осуществлять уход за другим человеком;
  • если человек, нуждающийся в уходе, дееспособен, то заявление и от него о назначении сидельника (-цы);
  • паспорт заявителя и человека, нуждающегося в уходе;
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика заявителя и человека, нуждающегося в уходе;
  • справка о регистрации места жительства заявителя и человека, нуждающегося в уходе;
  • право на доходы и имущественное состояние заявителя, состав семьи заявителя;
  • документ, подтверждающий необходимость постоянного ухода из-за состояния здоровья человека, нуждающегося в уходе.

Могут отказать в оформлении ухода

Да. В частности, из-за:

  • недостоверности поданных документов;
  • отсутствия реальной потребности в уходе за лицом, за которым стремятся установить уход. Представители социальных служб изучают, насколько повседневное обслуживание человека, за которым планируется уход, фактически зависит от внешней помощи;
  • ненадлежащего состояние жилищных условий человека, желающего забрать на жительство того, за кем планирует осуществлять уход;
  • если в акте проверки социальной службы не подтвержден факт совместного проживания.

Компенсация за уход

Период постоянного ухода за другим человеком засчитывается в страховой стаж сидельника (-цы).

Сиделки на непрофессиональной основе, имеют право на компенсацию от государства. Размер компенсации исчисляется как разница между прожиточным минимумом на одного человека в расчете на месяц, установленным законом на 1 января календарного года, в котором предоставляются социальные услуги по уходу на непрофессиональной основе, и среднемесячным совокупным доходом физического лица, оказывающего социальные услуги, за один квартал , предшествующий месяцу, что является предыдущим к месяцу обращение с заявлением о согласии предоставлять социальные услуги по уходу на непрофессиональной основе.

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