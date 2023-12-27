В українців вирішили поцікавитися про їхню активність та спорт

Для українців запустили нове опитування.

Зображення: freepik.com

У громадян України вирішили поцікавитися про їхню активність та спорт. Анкету для проведення онлайн опитування створили Міністерство молоді та спорту у співпраці з Державною службою статистики.

Як пояснили у ДПСУ, Мінспорту проводить активну роботу щодо залучення населення, у тому числі ВПО, ветеранів війни та членів їхніх сімей до оздоровчої рухової активності та спорту.

З метою створення та покращення умов для занять руховою активністю та спортом, постійного спостереження основних показників рухової активності, визначення рівня залученості до рухової активності та здорового способу життя різних вікових груп та соціальних верств проводиться моніторинг.

Опитування проводиться в усіх регіонах України з 18 грудня 2023 року по 18 січня 2024 року. Пройти його можна тут.

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