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У Гані почало роботу посольство України

20:14, 27 грудня 2023
Одним із завдань України є відкриття нових посольств в африканських країнах.
У Гані почало роботу посольство України
Джерело фото: mfa.gov.ua
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Українське посольство в Аккрі, столиці Гани, розпочало свою роботу, повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України. Цей крок є результатом виконання доручення Президента України про активізацію дипломатичної діяльності в Африці.

За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, минулого року Президент України Володимир Зеленський визначив завдання для української дипломатичної служби щодо відкриття нових посольств в африканських країнах. «Я радий повідомити, що перше з них уже розпочало роботу в Гані. Далі будемо відкривати наступні», - підкреслив він.

Відкриття посольства в Гані є частиною стратегії України у розвитку відносин з країнами Африки, українсько-африканського ренесансу та опору російському впливу у світі, зазначив глава МЗС. Цей крок також відкриє нові можливості для української держави, бізнесу та громадян.

Поки не буде призначено посла, українське посольство в Гані працюватиме на рівні тимчасового повіреного. Ця дипломатична місія буде здійснювати повний спектр функцій, включаючи розвиток політичних контактів, підтримку економічних зв'язків та надання консульських послуг для українців та ганців.

Крім того, Кулеба зазначив, що наступними країнами, де Україна планує відкрити свої посольства, стануть Руанда, Мозамбік та Ботсвана. Усього планується відкриття десяти нових посольств України в різних країнах Африки.

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