В Гане начало работать посольство Украины

Одной из задач Украины является открытие новых посольств в африканских странах.

Источник фото: mfa.gov.ua

Украинское посольство в Аккре, столице Ганы, начало свою работу, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины. Этот шаг является результатом выполнения поручения Президента Украины об активизации дипломатической деятельности в Африке.

По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, в прошлом году Президент Украины Владимир Зеленский определил задачу для украинской дипломатической службы по открытию новых посольств в африканских странах. "Я рад сообщить, что первое из них уже начало работу в Гане. Далее будем открывать следующие", - подчеркнул он.

Открытие посольства в Гане является частью стратегии Украины в развитии отношений со странами Африки, украинско-африканского ренессанса и сопротивления российскому влиянию в мире, отметил глава МИД. Этот шаг также откроет новые возможности для украинского государства, бизнеса и граждан.

Пока не будет назначен посол, украинское посольство в Гане будет работать на уровне временного поверенного. Эта дипломатическая миссия будет осуществлять полный спектр функций, включая развитие политических контактов, поддержку экономических связей и предоставление консульских услуг для украинцев и ганцев.

Кроме того, Кулеба отметил, что следующими странами, где Украина планирует открыть свои посольства, станут Руанда, Мозамбик и Ботсвана. Всего планируется открытие десяти новых посольств Украины в разных странах Африки.

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