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Принимать на госслужбу будут только после прохождения военной подготовки или военной службы, а бронировать – не всех чиновников

Правительство предлагает изменить условия принятия госслужащих на работу и бронировать только высокопоставленных чиновников в законопроекте об усилении мобилизации.

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Принимать на госслужбу будут только после прохождения военной подготовки или военной службы, а бронировать – не всех чиновников

13:03, 27 декабря 2023
Правительство предлагает изменить условия принятия госслужащих на работу и бронировать только высокопоставленных чиновников в законопроекте об усилении мобилизации.
Принимать на госслужбу будут только после прохождения военной подготовки или военной службы, а бронировать – не всех чиновников
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На государственную службу не сможет вступить лицо, не прошедшее базовую общевойсковую подготовку или военную службу. Соответствующим условием дополняется статья 19 Закона о государственной службе (право на государственную службу) по законопроекту 10378 об усилении мобилизации, который 25 декабря подал в Раду Кабмин в лице Министерства обороны.

Также изменяются условия бронирования чиновников.

Так, сейчас статья 25 закона о госслужбе определяет, что бронированию подлежат военнообязанные, работающие в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления, в случае если это необходимо для обеспечения функционирования указанных органов. То есть могут забронировать любое количество госслужащих.

После принятия законопроекта Кабмина в нынешней редакции статья 25 будет определять, что бронированию подлежат работающие военнообязанные:

1) в органах государственной власти, других государственных органах в должностях:

государственной службы категории А – все военнообязанные;

государственной службы категории Б, В – до 50% количества военнообязанных;

2) в органах местного самоуправления, если это необходимо для обеспечения функционирования указанных органов.

Напомним, что категория Б, это, в частности, руководители и заместители руководителей государственных органов, юрисдикция которых распространяется на территорию одной или нескольких областей, города Киева и т.д.

Также закон о воинской обязанности дополнен нормой, что исполнение воинской обязанности гражданами Украины обеспечивают предприятия, учреждения и организации, центры предоставления административных услуг.

Как писала «Судебно-юридическая газета», законопроектом также изменяются требования к кандидатам в прокуроры. Кроме того, будет возможность уволить прокуроров в связи с призывом или принятием на военную службу, в том числе прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Автор: Наталья Мамченко

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