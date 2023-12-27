Прийматимуть на держслужбу лише після проходження військової підготовки чи військової служби, а бронювати будуть не всіх чиновників

Уряд пропонує змінити умови вступу чиновників на посаду та бронювати лише високопосадовців у законопроекті про посилення мобілізації.

На державну службу не зможе вступити особа, яка не пройшла базову загальновійськову підготовку або військову службу. Відповідною умовою доповнюється стаття 19 Закону про державну службу (право на державну службу) за законопроектом 10378 про посилення мобілізації, який 25 грудня подав до Ради Кабмін в особі Міністерства оборони.

Також змінюються умови бронювання чиновників.

Так, зараз стаття 25 закону про держслужбу визначає, що бронюванню підлягають військовозобов’язані, які працюють в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, у разі якщо це необхідно для забезпечення функціонування зазначених органів. Тобто, можуть забронювати будь-яку кількість держслужбовців.

Після ухвалення законопроекту Кабміну в нинішній редакції стаття 25 буде визначати, що бронюванню підлягають військовозобов’язані, які працюють:

1) в органах державної влади, інших державних органах на посадах:

державної служби категорії А – всі військовозобов’язані;

державної служби категорії Б, В – до 50% кількості військовозобов’язаних;

2) в органах місцевого самоврядування, у разі якщо це необхідно для забезпечення функціонування зазначених органів.

Нагадаємо, що категорія Б, це зокрема керівники та заступники керівників державних органів, юрисдикція яких поширюється на територію однієї або кількох областей, міста Києва тощо.

Також закон про військовий обов’язок доповнено нормою, що виконання військового обов’язку громадянами України забезпечують підприємства, установи і організації, центри надання адміністративних послуг.

Як писала «Судово-юридична газета», законопроектом також змінюються вимоги до кандидатів у прокурори. Крім того, буде можливість звільнити прокурорів у зв’язку з призовом чи прийняттям на військову службу, у тому числі прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Автор: Наталя Мамченко

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