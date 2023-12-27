Умер актер «Паразитов» Ли Сон Гюн: полиция расследует самоубийство

48-летнего Ли Сон Гюна нашли мертвым в собственной машине.

Источник фото: Reuters

Южнокорейский актер Ли Сон Гюн, который получил мировую славу за свою игру в фильме «Паразиты», внезапно умер в возрасте 48 лет. Информацию о его смерти распространило CNN, ссылаясь на отчет полиции Сеула.

По данным правоохранителей, получили они извещение от менеджера Ли Сон Гюна об исчезновении актера. Утром 27 декабря его нашли мертвым в его машине.

Полиция высказывает предположение, что причиной смерти может стать самоубийство. Ранее в правоохранительных органах поступала информация, что Ли покинул дом, оставив записку, которая имеет признаки прощания, и его автомобиль исчез.

На переднем пассажирском сиденье автомобиля был обнаружен брикет древесного угля, который может привести к смертельному отравлению угарным газом.

Ли Сон Гюн завоевал бешеную популярность благодаря своей роли Пак Дон Ика, отца в богатой семье, в фильме «Паразиты» от южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо. В 2020 году этот фильм выиграл несколько наград на международной кинопремии «Оскар».

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