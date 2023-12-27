Помер актор «Паразитів» Лі Сон Ґюн: поліція розслідує самогубство

48-річного Лі Сон Ґюна знайшли мертвим у власній автівці.

Джерело фото: Reuters

Південнокорейський актор Лі Сон Ґюн, який здобув світову славу за свою гру у фільмі «Паразити», раптово помер у віці 48 років. Інформацію про його смерть поширило CNN, посилаючись на звіт поліції Сеула.

За даними правоохоронців, отримали вони сповіщення від менеджера Лі Сон Ґюна про зникнення актора. Вранці 27 грудня його знайшли мертвим у його автівці.

Поліція висловлює припущення, що причиною смерті може стати самогубство. Раніше у правоохоронних органах надходила інформація, що Лі залишив будинок, залишивши записку, яка має ознаки прощання, та його автомобіль зник.

На передньому пасажирському сидінні автомобіля був виявлений брикет деревного вугілля, який може призвести до смертельного отруєння чадним газом.

Лі Сон Ґюн завоював шалену популярність завдяки своїй ролі Пак Дон Іка, батька у заможній родині, у фільмі «Паразити» від південнокорейського режисера Пон Чжун Хо. У 2020 році цей фільм виграв декілька нагород на міжнародній кінопремії «Оскар».

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