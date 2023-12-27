В ЗСУ кажуть, що військовозобов'язані можуть самі обрати бригаду для служби

Для цього потрібно зв'язатися з конкретним з'єднанням, отримати відношення, з'явитися до ТЦК та укласти контракт до оголошення демобілізації.

Фото: unian.ua

Військовозобов'язані самостійно можуть обрати бригаду для служби у Збройних силах України. Про це повідомив начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в ефірі телемарафону.

За його словами, військовозобов'язані самі можуть обрати конкретну бригаду для мобілізації.

Для цього потрібно зв'язатися з конкретним з'єднанням, отримати відношення, з'явитися до територіального центру комплектування та укласти контракт до оголошення демобілізації.

«Тоді ви служитимете на тій посаді, яку самі обрали», - зазначив Фітьо.

Раніше стало відомо, що представники ТЦК не видаватимуть повістки на вулиці, якщо у громадян з собою є облікові документи.

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