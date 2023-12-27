Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Більшість держслужбовців отримують новини про події в Україні із каналів та груп у месенджерах – НАДС

Публічні службовці в Україні більше читають групи в месенджерах, ніж дивляться теленовини.

Розмитнення легкових авто у Дії та запровадження підстав для коригування митної вартості вживаних автомобілів, - хто і як контролюватиме процеси

Подача електронної митної декларації для митного оформлення легкових автомобілів буде відбуватися через Портал Дія, запровадять механізм коригування митної вартості вживаних легкових автомобілів, а низка нових повноважень перейде до Мінцифри.

ТУ ДСА в Херсонській області повернеться у Херсон наприкінці січня 2024 року

Втім, є пропозиція взагалі ліквідувати ТУ ДСА в Херсонській області.

Держслужбовцям, які виконують програми урядів іноземних держав та ЄС, доплатять до половини зарплати за таку співпрацю

Іноземні уряди будуть доплачувати українським чиновникам, які виконують програми урядів іноземних держав та ЄС, - Комітет схвалив законопроект.

Прийматимуть на держслужбу лише після проходження військової підготовки чи військової служби, а бронювати будуть не всіх чиновників

Уряд пропонує змінити умови вступу чиновників на посаду та бронювати лише високопосадовців у законопроекті про посилення мобілізації.

  1. В Україні

В ЗСУ кажуть, що військовозобов'язані можуть самі обрати бригаду для служби

16:30, 27 грудня 2023
Для цього потрібно зв'язатися з конкретним з'єднанням, отримати відношення, з'явитися до ТЦК та укласти контракт до оголошення демобілізації.
В ЗСУ кажуть, що військовозобов'язані можуть самі обрати бригаду для служби
Фото: unian.ua
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook , Telegram та Google Новини SUD.UA.

Військовозобов'язані самостійно можуть обрати бригаду для служби у Збройних силах України. Про це повідомив начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в ефірі телемарафону.

За його словами, військовозобов'язані самі можуть обрати конкретну бригаду для мобілізації.

Для цього потрібно зв'язатися з конкретним з'єднанням, отримати відношення, з'явитися до територіального центру комплектування та укласти контракт до оголошення демобілізації.

«Тоді ви служитимете на тій посаді, яку самі обрали», - зазначив Фітьо.

Раніше стало відомо, що представники ТЦК не видаватимуть повістки на вулиці, якщо у громадян з собою є облікові документи.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео