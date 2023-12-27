Представники ТЦК не видаватимуть повістки на вулиці, якщо у громадян з собою є облікові документи

В ЗСУ зазначають, що повістки можуть виписувати і на блокпостах, а також в інших громадських місцях.

Представники ТЦК та СП не виписуватимуть повістку у громадських місцях, якщо громадянин має при собі облікові документи. Про це повідомив представник Сухопутних військ Володимир Фітьо в ефірі телемарафону.

За його словами, перша повістка не означає відправлення на фронт.

«Це тільки уточнення облікових даних. Після цього проходите медичний огляд. Якщо немає підстав для відстрочки, ваша професія зараз затребувана, то виписується друга повістка, за якою вас відправляють до навчального центру», — сказав Фітьо.

Він зазначив, що навчання триває щонайменше місяць, потім відведено два тижні на злагодження підрозділу.

«Якщо професія складніша, то навчання може тривати два-три місяці, у тому числі й за кордоном. Після цього тільки ви вирушаєте до військової частини. Перша повістка — це не відправка на війну», — заявив військовий.

Представник СВ наголосив, що повістки можуть виписувати і на блокпостах, а також в інших громадських місцях.

«Якщо у вас є при собі документи і військово-обліковий документ, то до вас питань не буде. Це більше стосується тих, хто уникає постановки на військовий облік», – резюмував він.

Раніше ми писали, що Валерій Залужний вперше провів пресконференцію, де прокоментував можливі зміни в мобілізації.

Додамо, що чоловіки за кордоном без військового квитка не зможуть оформити документи, а керівник ТЦК заборонятиме ухилянту користуватися грошима.

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