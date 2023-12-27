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Законопроект о мобилизации выделяет прокуроров, которых смогут уволить в связи с мобилизацией, - прокурор САП

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Мотивированность как одно из главных требований к предписанию властного субъекта, адресованному субъекту хозяйствования, – позиция Верховного Суда.

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Представители ТЦК не будут выдавать повестки на улице, если у граждан есть учетные документы

11:53, 27 декабря 2023
В ВСУ отмечают, что повестки могут выписываться и на блокпостах, а также в других общественных местах.
Представители ТЦК не будут выдавать повестки на улице, если у граждан есть учетные документы
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Представители ТЦК и СП не будут выписывать повестку в общественных местах, если у гражданина есть при себе учетные документы. Об этом сообщил представитель Сухопутных войск Владимир Фитьо в эфире телемарафона.

По его словам, первая повестка не означает отправки на фронт.

«Это только уточнение учетных данных. После этого проходите медицинское освидетельствование. Если нет оснований для отсрочки, ваша профессия сейчас востребована, выписывается вторая повестка, по которой вас отправляют в учебный центр», — сказал Фитьо.

Он отметил, что обучение длится минимум месяц, затем отведено две недели на слаживание подразделения.

«Если профессия сложнее, то обучение может занять два-три месяца, в том числе и за границей. После этого только вы отправляетесь в воинскую часть. Первая повестка – это не отправка на войну», – заявил военный.

Представитель СВ подчеркнул, что повестки могут выписываться и на блокпостах, а также в других общественных местах.

«Если у вас есть при себе документы и военно-учетный документ, то к вам вопросов не будет. Это больше касается тех, кто уходит от постановки на военный учет», – резюмировал он.

Ранее мы писали, что Валерий Залужный впервые провел пресс-конференцию, где прокомментировал возможные изменения в мобилизации.

Добавим, что мужчины за границей без военного билета не смогут оформить документы, а руководитель ТЦК будет запрещать уклоняющемуся пользоваться деньгами.

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