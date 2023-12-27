В ВСУ говорят, что военнообязанные могут сами выбрать бригаду для службы

Для этого нужно связаться с конкретным соединением, получить отношение, явиться в ТЦК и заключить контракт на объявление демобилизации.

Фото: unian.ua

Военнообязанные могут самостоятельно выбрать бригаду для службы в Вооруженных силах Украины. Об этом сообщил начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в эфире телемарафона.

По его словам, военнообязанные сами могут избрать конкретную бригаду для мобилизации.

Для этого нужно связаться с конкретным соединением, получить отношения, явиться в территориальный центр комплектования и заключить контракт на объявление демобилизации.

«Тогда вы будете служить в той должности, которую сами избрали», - отметил Фитьо.

Ранее стало известно, что представители ТЦК не будут выдавать повестки на улице, если у граждан есть учетные документы.

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