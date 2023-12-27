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На каких основаниях смогут увольняться военнослужащие, проходящие военную службу по призыву и проходящие кадровую службу, — законопроект о мобилизации

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  1. В Украине

Нотариус – не бизнесмен: в НПУ высказались по поводу совершения нотариальных действий на основании документов в Дії

12:49, 27 декабря 2023
На вопрос, можно ли использовать е-паспорт из Дії для совершения нотариальных действий, ответ четкий – нет, – Нотариальная палата.
Нотариус – не бизнесмен: в НПУ высказались по поводу совершения нотариальных действий на основании документов в Дії
Источник фото: koda.gov.ua
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У Дії появляется все больше возможностей, но не стоит забывать о том, что Украина является правовым государством, где самое главное – закон. И именно законами руководствуются нотариусы в своей работе.

Об этом заявили в Нотариальной палате Украины и отметили, что на вопрос, можно ли использовать е-паспорта из Дії для установления личности нотариусами при совершении нотариальных действий, ответ четкий – нет.

В НПУ подчеркнули, что в настоящее время отсутствуют правовые основания для установления личности нотариусами при совершении нотариальных действий и определении гражданства Украины на основании е-паспортов без обязательного предъявления оригинала паспорта.

«Нотариус – не бизнесмен, а представитель государства, нотариат – не сфера услуг, нотариусы совершают нотариальные действия, и не оказывают ни административных, ни публичных услуг.

Портал Дія (Единый государственный вебпортал электронных услуг) предназначен для реализации права на доступ к электронным публичным услугам и другим услугам. Согласно пункту 7 части 2 статьи 2 Закона Украины «Об административных услугах» действие этого Закона не распространяется на отношения по нотариальным действиям», - отметили в НПУ.

Е-паспорта не наделены статусом документа, в частности электронного документа, и согласно Закону Украины «О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяют личность или ее специальный статус» являются только электронным отображением информации.

Е-паспорт не является документом в понимании Закона Украины «Об электронных документах и электронном документообороте», подытожили в Нотариальной палате.

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