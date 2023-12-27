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Как выглядит вокзал Херсона после российского обстрела: видео

12:30, 27 декабря 2023
россия несколько часов кошмарила обстрелами Херсон, под очередным террором оказался и вокзал.
Как выглядит вокзал Херсона после российского обстрела: видео
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Глава Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин сообщил об обстреле железнодорожного вокзала в Херсоне, который стал очередным актом насилия со стороны российских оккупантов и опубликовал видео, показывающее последствия масштабного обстрела.

"Боль и злость. Такие эмоции возникают, когда смотришь, как оккупанты издеваются над Херсоном. Очередной неслыханный террор. Удары по эвакуационному поезду. Многочасовой кошмар жилых кварталов", - отметил Прокудин.

Эти нападения стали частью враждебной активности на территории Херсона, которые привели к серьезной угрозе мирному населению. Сейчас властные структуры собирают информацию об этом событии и последствиях обстрела железнодорожного вокзала.

Напомним, что обстрелянный поезд из Херсона прибыл в Киев.

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