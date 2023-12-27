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  1. В Украине

Есть ли у Украины план «Б», если США не предоставят новый пакет помощи: ответ Алексея Данилова

14:22, 27 декабря 2023
Секретарь СНБО считает, что в январе американские законодатели вернутся к голосованию вопроса о выделении Украине помощи.
Есть ли у Украины план «Б», если США не предоставят новый пакет помощи: ответ Алексея Данилова
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал, что будет делать Украину при условиях уменьшения военной помощи от Соединенных Штатов Америки. Об этом он сообщил в интервью изданию «Голос Америки».

Так, Данилов выразил уверенность в том, что Украина получит от США пакет необходимой военной помощи, поскольку речь идет об «ответственности, понимании и многих происходящих в мире процессах».

В частности, он считает, что в январе американские законодатели вернутся к голосованию соответствующего вопроса. Это произойдет, поскольку идет за «ответственность, понимание и многие процессы, происходящие в мире».

«Что касается политического процесса, который есть на территории Соединенных Штатов – это как раз и есть демократия. Есть нормы и правила, которые нужно выполнять», – сказал он.

Данилова спросили, есть ли у Украины план «Б» на тот случай, если она не получит пакет помощи от США. В частности, журналистов интересовало производство собственного оружия – патронов, снарядов, дронов.

«Что касается работы нашего оборонно-промышленного комплекса как государственного, так и частного, с начала войны этот комплекс начал работать на обороноспособность нашей страны. У нас есть достижения, мы не отстаем. Те средства поражения, которые мы производим, удивляют мир», – отметил секретарь СНБО.

Он также подчеркнул, что сейчас идет процесс создания совместных оборонных предприятий вместе с партнерами.

В тех или иных странах мира происходят процессы производства оружия совместно с нашими партнерами. И такая страна не одна. Их уже несколько, где идет совместное производство тех компонентов и вещей, которые необходимы на фронте для победы», - отмечает он.

Он сказал, что речь идет о партнерах Украины - с разными специалистами этих государств, в частности, конструкторами происходит определенная работа.

«У нас испытание проходит не в условиях, приближенных боевых, а непосредственно в боевых. И наши военные очень четко и быстро дают оценку тем или иным способам поражения. И мы обладаем высококачественной экспертизой по этим вопросам», - сказал Данилов.

Ранее мы писали, что Конгресс Соединенных Штатов Америки ушел на рождественские каникулы. Ожидается, что к обсуждению вопроса Украины американские законодатели вернутся в начале января.

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