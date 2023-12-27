Практика судів
Блоги
Публікації
Держслужбовцям, які виконують програми урядів іноземних держав та ЄС, доплатять до половини зарплати за таку співпрацю

Іноземні уряди будуть доплачувати українським чиновникам, які виконують програми урядів іноземних держав та ЄС, - Комітет схвалив законопроект.

Прийматимуть на держслужбу лише після проходження військової підготовки чи військової служби, а бронювати будуть не всіх чиновників

Уряд пропонує змінити умови вступу чиновників на посаду та бронювати лише високопосадовців у законопроекті про посилення мобілізації.

Законопроект про мобілізацію виокремлює прокурорів, яких зможуть звільнити у зв’язку з мобілізацією, - прокурор САП

Законопроектом Уряду вирішили виокремити прокурорів, мобілізованих в лави ЗСУ – вони будуть єдині з мобілізованих, кому випаде честь бути звільненими у зв'язку з мобілізацією, - прокурор САП Ігор Семак.

Неналежна умотивованість припису, що адресований субʼєкту господарювання, є підставою для визнання його протиправним, - Верховний Суд

Мотивованість як одна з головних вимог до припису владного суб’єкта, адресованого суб’єкту господарювання, - позиція Верховного Суду.

Чоловіки за кордоном без військового квитка не зможуть оформити документи, а керівник ТЦК заборонятиме ухилянту користуватися грошима

Кабмін у законопроекті наділяє керівників ТЦК правом вносити чоловіків до списків осіб, яким заборонено розпоряджатися грошима, керувати авто чи проводити операції з майном.

  1. В Україні

Чи є в України план «Б», якщо США не нададуть новий пакет допомоги: відповідь Олексія Данілова

14:22, 27 грудня 2023
Секретар РНБО вважає, що у січні американські законодавці повернуться до голосування питання про виділення Україні допомоги.
Чи є в України план «Б», якщо США не нададуть новий пакет допомоги: відповідь Олексія Данілова
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook , Telegram та Google Новини SUD.UA.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов розповів, що робитиме Україна при умовах зменшення військової допомоги від Сполучених Штатів Америки. Про це він повідомив у інтерв’ю виданню «Голос Америки».

Так, Данілов висловив упевненість у тому, що Україна отримає від США пакет необхідної військової допомоги, оскільки йдеться про «відповідальність, розуміння і багато процесів, що відбуваються у світі».

Зокрема, він вважає, що у січні американські законодавці повернуться до голосування відповідного питання. Це станеться, бо йдеться за «відповідальність, розуміння та багато процесів, які відбуваються у світі».

«Що стосується політичного процесу, який є на території Сполучених Штатів – це якраз і є демократією. Є норми та правила, які треба виконувати», - сказав він.

Данілова запитали, чи має Україна план «Б» на той випадок, якщо вона не отримає пакет допомоги від США. Зокрема, журналістів цікавило виробництво власної зброї — патронів, снарядів, дронів.

«Що стосується роботи нашого оборонно-промислового комплексу як державного, так і приватного, від початку війни цей комплекс почав працювати на обороноздатність нашої країни. У нас є досягнення, ми не відстаємо. Ті засоби поразки, які ми виробляємо, дивують світ», — зазначив секретар РНБО.

Він також наголосив, що наразі триває процес створення спільних оборонних підприємств разом із партнерами.

«У тих чи інших країнах світу відбуваються процеси виробництва зброї спільно з нашими партнерами. І така країна не одна. Їх уже кілька, де відбувається спільне виробництво тих компонентів та речей, які необхідні на фронті для перемоги», - наголошує він.

Він сказав, що йдеться за партнерів України - з різними фахівцями цих держав, зокрема, конструкторами відбувається певна робота.

«У нас випробування відбувається не в умовах, наближених бойових, а безпосередньо в бойових. І наші військові дуже чітко та швидко дають оцінку тим чи іншим засобам ураження. І ми володіємо високоякісною експертизою у цих питаннях», - сказав Данілов.

Раніше ми писали, що Конгрес Сполучених Штатів Америки пішов на різдвяні канікули. Очікується, що до обговорень питання України американські законодавці повернуться на початку січня.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео