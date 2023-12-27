Чи є в України план «Б», якщо США не нададуть новий пакет допомоги: відповідь Олексія Данілова

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов розповів, що робитиме Україна при умовах зменшення військової допомоги від Сполучених Штатів Америки. Про це він повідомив у інтерв’ю виданню «Голос Америки».
Так, Данілов висловив упевненість у тому, що Україна отримає від США пакет необхідної військової допомоги, оскільки йдеться про «відповідальність, розуміння і багато процесів, що відбуваються у світі».
Зокрема, він вважає, що у січні американські законодавці повернуться до голосування відповідного питання. Це станеться, бо йдеться за «відповідальність, розуміння та багато процесів, які відбуваються у світі».
«Що стосується політичного процесу, який є на території Сполучених Штатів – це якраз і є демократією. Є норми та правила, які треба виконувати», - сказав він.
Данілова запитали, чи має Україна план «Б» на той випадок, якщо вона не отримає пакет допомоги від США. Зокрема, журналістів цікавило виробництво власної зброї — патронів, снарядів, дронів.
«Що стосується роботи нашого оборонно-промислового комплексу як державного, так і приватного, від початку війни цей комплекс почав працювати на обороноздатність нашої країни. У нас є досягнення, ми не відстаємо. Ті засоби поразки, які ми виробляємо, дивують світ», — зазначив секретар РНБО.
Він також наголосив, що наразі триває процес створення спільних оборонних підприємств разом із партнерами.
«У тих чи інших країнах світу відбуваються процеси виробництва зброї спільно з нашими партнерами. І така країна не одна. Їх уже кілька, де відбувається спільне виробництво тих компонентів та речей, які необхідні на фронті для перемоги», - наголошує він.
Він сказав, що йдеться за партнерів України - з різними фахівцями цих держав, зокрема, конструкторами відбувається певна робота.
«У нас випробування відбувається не в умовах, наближених бойових, а безпосередньо в бойових. І наші військові дуже чітко та швидко дають оцінку тим чи іншим засобам ураження. І ми володіємо високоякісною експертизою у цих питаннях», - сказав Данілов.
Раніше ми писали, що Конгрес Сполучених Штатів Америки пішов на різдвяні канікули. Очікується, що до обговорень питання України американські законодавці повернуться на початку січня.
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