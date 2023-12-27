Чи є в України план «Б», якщо США не нададуть новий пакет допомоги: відповідь Олексія Данілова

Секретар РНБО вважає, що у січні американські законодавці повернуться до голосування питання про виділення Україні допомоги.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов розповів, що робитиме Україна при умовах зменшення військової допомоги від Сполучених Штатів Америки. Про це він повідомив у інтерв’ю виданню «Голос Америки».

Так, Данілов висловив упевненість у тому, що Україна отримає від США пакет необхідної військової допомоги, оскільки йдеться про «відповідальність, розуміння і багато процесів, що відбуваються у світі».

Зокрема, він вважає, що у січні американські законодавці повернуться до голосування відповідного питання. Це станеться, бо йдеться за «відповідальність, розуміння та багато процесів, які відбуваються у світі».

«Що стосується політичного процесу, який є на території Сполучених Штатів – це якраз і є демократією. Є норми та правила, які треба виконувати», - сказав він.

Данілова запитали, чи має Україна план «Б» на той випадок, якщо вона не отримає пакет допомоги від США. Зокрема, журналістів цікавило виробництво власної зброї — патронів, снарядів, дронів.

«Що стосується роботи нашого оборонно-промислового комплексу як державного, так і приватного, від початку війни цей комплекс почав працювати на обороноздатність нашої країни. У нас є досягнення, ми не відстаємо. Ті засоби поразки, які ми виробляємо, дивують світ», — зазначив секретар РНБО.

Він також наголосив, що наразі триває процес створення спільних оборонних підприємств разом із партнерами.

«У тих чи інших країнах світу відбуваються процеси виробництва зброї спільно з нашими партнерами. І така країна не одна. Їх уже кілька, де відбувається спільне виробництво тих компонентів та речей, які необхідні на фронті для перемоги», - наголошує він.

Він сказав, що йдеться за партнерів України - з різними фахівцями цих держав, зокрема, конструкторами відбувається певна робота.

«У нас випробування відбувається не в умовах, наближених бойових, а безпосередньо в бойових. І наші військові дуже чітко та швидко дають оцінку тим чи іншим засобам ураження. І ми володіємо високоякісною експертизою у цих питаннях», - сказав Данілов.

Раніше ми писали, що Конгрес Сполучених Штатів Америки пішов на різдвяні канікули. Очікується, що до обговорень питання України американські законодавці повернуться на початку січня.

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