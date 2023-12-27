Як виглядає вокзал Херсона після російського обстрілу: відео

росія кілька годин кошмарила обстрілами Херсон, під черговим терором опинився і вокзал.

Глава Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін повідомив про обстріл залізничного вокзалу у Херсоні, який став черговим актом насильства з боку російських окупантів та опублікував відео, що показує наслідки масштабного обстрілу.

«Біль та злість. Такі емоції виникають, коли дивишся, як окупанти знущаються над Херсоном. Черговий нечуваний терор. Удари по евакуаційному поїзду. Кількагодинне кошмарення житлових кварталів», - зауважив Прокудін.

Ці напади стали частиною ворожої активності на території Херсону, що призвели до серйозного загрози мирному населенню. Наразі владні структури збирають інформацію щодо цього події та наслідків обстрілу залізничного вокзалу.

Нагадаємо, що обстріляний поїзд з Херсона прибув до Києва.