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  1. В Україні

Обстріляний поїзд з Херсона прибув до Києва: відео

08:33, 27 грудня 2023
Пасажири поїзда з Херсона, який потрапив під обстріл, дістались Києва безпечно.
Обстріляний поїзд з Херсона прибув до Києва: відео
Джерело фото: Укрзалізниця
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Своєчасно та успішно понад 100 пасажирів, які знаходилися на вокзалі Херсона вчора, 26 грудня, під час ворожого обстрілу, безпечно прибули до Києва о 7:20, – повідомила Укрзалізниця.

Поїзд з херсонськими пасажирами зупинився на одній з проміжних станцій, де Food train Укрзалізниці перехопив їх, надавши 320 порцій їжі, включаючи спеціальні набори для дітей. Це дозволило пасажирам поснідати перед прибуттям до столиці.

«На одній із проміжних станцій поїзд з херсонцями перехопив Food train Укрзалізниці: 320 порцій їжі, включно з наборами для дітей, були перевантажені на поїзд, щоб пасажири змогли поснідати перед прибуттям до столиці», – йдеться у повідомленні.

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