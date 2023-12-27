Нотаріус – не бізнесмен: у НПУ висловилися щодо вчинення нотаріальних дій на підставі документів в Дії

На питання, чи можна використати е-паспорт з Дії для вчинення нотаріальних дій, відповідь чітка – ні, – Нотаріальна палата

Джерело фото: koda.gov.ua

У Дії з’являється все більше можливостей, але не варто забувати про те, що Україна є правовою державою, де найголовніше – закон. І саме законами керуються нотаріуси у своїй роботі.

На цьому наголосили у Нотаріальній палаті України та зазначили, що на питання, чи можна використовувати е-паспорти з Дії для встановлення особи нотаріусами при вчиненні нотаріальних дій, відповідь чітка – ні.

У НПУ наголосили, що наразі відсутні правові підстави для встановлення особи нотаріусами при вчиненні нотаріальних дій та визначенні громадянства України на підставі е-паспортів без обов’язкового пред’явлення оригіналу паспорта.

«Нотаріус – не бізнесмен, а представник держави, нотаріат – не сфера послуг, нотаріуси вчиняють нотаріальні дії, і не надають ані адміністративні, ані публічні послуги.

Портал Дія (Єдиний державний вебпортал електронних послуг) призначений для реалізації права на доступ до електронних публічних послуг та інших послуг. Згідно із пунктом 7 частини 2 статті 2 Закону України «Про адміністративні послуги» дія цього Закону не поширюється на відносини щодо нотаріальних дій», - зазначили у НПУ.

Е-паспорти не наділені статусом документа, зокрема електронного документа, і згідно Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» є лише електронним відображенням інформації.

Е-паспорт не є документом у розумінні Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг», підсумували у Нотаріальній палаті.

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