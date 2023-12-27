У украинцев решили поинтересоваться об их активности и спорте

Для украинцев запустили новый опрос.

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У граждан Украины решили поинтересоваться об их активности и спорте. Анкету для проведения онлайн-опроса создали Министерство молодежи и спорта в сотрудничестве с Государственной службой статистики.

Как пояснили в ГПСУ, Минспорта проводит активную работу по привлечению населения, в том числе ВПЛ, ветеранов войны и членов их семей к оздоровительной двигательной активности и спорту.

С целью создания и улучшения условий для занятий двигательной активностью и спортом, постоянного наблюдения основных показателей двигательной активности, определения уровня вовлеченности к двигательной активности и здоровому образу жизни разных возрастных групп и социальных слоев проводится мониторинг.

Опрос проводится во всех регионах Украины с 18 декабря 2023 года по 18 января 2024 года. Пройти его можно здесь.

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