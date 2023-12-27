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  1. Суд инфо

Верховный Суд теперь сможет причислить в штат в кассационный суд той же специализации судей ВСУ

13:45, 27 декабря 2023
Глава Верховного Суда сможет зачислить судей Верховного Суда Украины в штат Верховного Суда в кассационный суд той специализации, которая соответствует специализации судебной палаты ВСУ.
Верховный Суд теперь сможет причислить в штат в кассационный суд той же специализации судей ВСУ
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В среду, 27 декабря, вступает в силу закон об обеспечении непрерывности осуществления правосудия самым высоким судом системы судоустройства Украины. Он, в частности, регулирует дальнейшую судьбу судей Верховного Суда Украины, а также судей высших спецсудов.

Законом предусматривается, что:

  • Глава Верховного Суда зачисляет судей Верховного Суда Украины в штат Верховного Суда в кассационный суд той специализации, которая соответствует специализации судебной палаты Верховного Суда Украины, в которой судья осуществлял правосудие;
  • в аппарат Верховного Суда переводятся работники аппарата Верховного Суда Украины без обязательного проведения конкурса на равнозначные должности, при условии их наличия.

Закон определяет возможность и порядок перевода судьи Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел, Высшего хозяйственного суда Украины, Высшего административного суда Украины в апелляционный суд или местный суд, который отвечает специализации такого судьи.

Кроме того, устанавливается, что судьи Верховного Суда Украины, избранные на должности до вступления в силу Закона Украины «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно правосудия)», и судьи Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел, Высшего хозяйственного суда Украины, Высшего административного суда Украины, переведенные в другие суды, оцениваются Высшей квалификационной комиссией судей Украины на соответствие занимаемой должности по критериям компетентности, профессиональной этики и добродетели.

Отметим, что 21 ноября 2023 года Верховная Рада приняла в качестве Закона законопроект о внесении изменений в раздел XII «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» в связи с Решением Конституционного Суда Украины от 18 февраля 2020 года №2 -р/2020 по обеспечению непрерывности осуществления правосудия самым высоким судом в системе судоустройства Украины (регистр. №5456-д), представленный народными депутатами Украины - членами Комитета по вопросам правовой политики.

22 декабря 2023 года Закон подписан Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Детальнее об этом законе ранее писала «Судебно-юридическая газета».

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