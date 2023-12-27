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  1. В Украине

Если США и ЕС не окажут финансовую помощь, возможно, придется отложить выплаты госслужащим и пенсии, — Юлия Свириденко

13:59, 27 декабря 2023
По словам министра экономики, в следующем году Украине потребуется внешняя поддержка в размере 37 миллиардов долларов.
Если США и ЕС не окажут финансовую помощь, возможно, придется отложить выплаты госслужащим и пенсии, — Юлия Свириденко
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Украине, возможно, придется отложить выплаты государственным служащим и пенсионные выплаты миллионам граждан, если Запад не предоставит обещанную финансовую помощь в начале 2024 года. Об этом сообщила первый вице-премьер-министр экономики Юлия Свириденко изданию Financial Times.

Речь идет о задержке выплат зарплат 500 тыс. госслужащих, 1,4 млн учителей, а также пенсий 10 млн пенсионеров.

Она отметила, что дефицит внешней поддержки вернет украинскую экономику в режим «выживания» после начала восстановления в 2023 году, при этом рост валового внутреннего продукта оценивается МВФ в 4,5 процента.

«Поддержка партнеров крайне важна», — сказала Свириденко. — Нам это нужно срочно.

Украинское правительство спешит собрать деньги для оплаты государственных услуг и пособий после того, как обещанное финансирование от ближайших союзников не поступило.

В следующем году стране необходима внешняя поддержка в размере 37 миллиардов долларов, говорит министр экономики.

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