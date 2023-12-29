Андрей Садовый показал последствия ракетной атаки на Львов, фото и видео

Во Львове из-за ракетного удара один человек погиб, трое раненых.

Источник фото: Андрей Садовый / соцсети

Как ранее мы писали, что 29 декабря российские оккупационные войска атаковали ракетами Львов.

Мэр города Андрей Садовый сообщил о последствиях ракетной атаки во Львов и опубликовал фото.

По его словам, взрывной волной повреждены жилые дома.

В свою очередь глава Львовской ОВА Максим Козицкий заявил, что в результате атаки погиб один человек.

Также он опубликовал видео из пострадавшего от взрывной волны жилого квартала.

«Львов. Жилой дом на улице Хоткевича. Из-за ракетного удара один человек погиб, трое раненых. Информация дополняется», – написал он на своем Телеграмм-канале.

Позже Андрей Садовый добавил, что в результате атаки были повреждены 3 школы и детский сад.

Источник фото: Андрей Садовый / соцсети

Ранее сообщалось, что уо Львове российская ракета попала в жилой дом.

Также враг нанес ракетный удар по Харькову.

Еще мы писали, 29 декабря российские оккупанты атаковали ракетами Киев.

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