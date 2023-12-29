Во Львове российская ракета попала в жилой дом

Во Львове в результате ракетного удара есть пострадавшие.

В пятницу, 29 декабря, российские оккупационные войска атаковали ракетами ряд городов Украины.

Во Львове, по предварительной информации, есть попадание в жилой дом.

Как сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий, в результате удара есть пострадавшие.

«В одном из лицеев города начался пожар. Вероятно – из-за падения обломков ракеты», - сообщил он.

По словам Максима Козицкого, на место направлялись все профильные службы.

Ранее сообщалось, что 29 декабря российские оккупанты атаковали ракетами Киев.

Также враг нанес ракетный удар по Харькову.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.