Ракетный удар по Днепру: поврежден роддом и горит торговый центр

В результате ракетной атаки по Днепру есть погибшие и раненые.

Иллюстративное фото

В пятницу, 29 декабря, враг нанес ракетный удар по городу Днепр.

В течение часа раздалось несколько серий взрывов.

Как сообщило «Суспільне», в результате атаки произошло возгорание одного из торговых центров города.

Городской голова Борис Филатов на своей странице в Facebook сообщил, что в результате ракетной атаки по городу есть погибшие и ранены. На месте происшествия работают местные службы и ГСЧС.

По данным издания, также есть повреждения роддома, в том числе там выбиты окна.

Ранее сообщалось, что уо Львове российская ракета попала в жилой дом.

Также враг нанес ракетный удар по Харькову.

Еще мы писали, 29 декабря российские оккупанты атаковали ракетами Киев.

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