В КГВА сообщили о последствиях ракетной атаки на столицу: есть разрушения и много пострадавших

Как ранее мы писали, 29 декабря российские оккупанты атаковали ракетами Киев.
Киевская городская военная администрация сообщила о предварительных последствиях атаки врага.
Отмечается, что в Шевченковском районе предварительно повреждения жилого дома. Также есть возгорание на территории гаражей.
«В Святошинском зафиксировано возгорание жилого многоэтажного дома. На другой локации есть возгорание припаркованных автомобилей. Предварительно один пострадавший.
В Подольском районе есть возгорание на территории складских помещений. Предварительно много пострадавших. Информация обновляется и уточняется», - говорится в сообщении.
В КГВА добавляют, что в Дарницком районе есть повреждение жилого дома. Предварительно, без пострадавших и возгорания.
Кроме того, в Подольском районе есть разрушение на территории нежилой застройки. Информация о пострадавших уточняется.
Добавим, мэр города Виталий Кличко сообщил, что взрывом повреждено здание станции метро «Лукьяновская».
Ранее сообщалось, что уо Львове российская ракета попала в жилой дом.
Также враг нанес ракетный удар по Харькову.
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