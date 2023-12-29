В КГВА сообщили о последствиях ракетной атаки на столицу: есть разрушения и много пострадавших

В Шевченковском районе предварительно повреждение жилого дома, а в Подольском — возгорание на территории складских помещений.

Как ранее мы писали, 29 декабря российские оккупанты атаковали ракетами Киев.

Киевская городская военная администрация сообщила о предварительных последствиях атаки врага.

Отмечается, что в Шевченковском районе предварительно повреждения жилого дома. Также есть возгорание на территории гаражей.

«В Святошинском зафиксировано возгорание жилого многоэтажного дома. На другой локации есть возгорание припаркованных автомобилей. Предварительно один пострадавший.

В Подольском районе есть возгорание на территории складских помещений. Предварительно много пострадавших. Информация обновляется и уточняется», - говорится в сообщении.

В КГВА добавляют, что в Дарницком районе есть повреждение жилого дома. Предварительно, без пострадавших и возгорания.

Кроме того, в Подольском районе есть разрушение на территории нежилой застройки. Информация о пострадавших уточняется.

Добавим, мэр города Виталий Кличко сообщил, что взрывом повреждено здание станции метро «Лукьяновская».

Ранее сообщалось, что уо Львове российская ракета попала в жилой дом.

Также враг нанес ракетный удар по Харькову.

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