Ракетная атака на Киев: взрывом повреждено здание станции метро «Лукьяновская» — Виталий Кличко

Мэр столицы Виталий Кличко сообщил о последствиях ракетной атаки россиян на город.

Как ранее сообщалось, 29 декабря российские оккупанты атаковали ракетами Киев.

Мэр города Виталий Кличко сообщил, что взрывом повреждено здание станции метро «Лукьяновская».

«Станция работает как укрытие. Поезда проследуют станцию без остановки», - написал он на своем Телеграмм-канале.

Кроме того, известно о 5 пострадавших в столице. «В Подольском районе двоим мужчинам медики оказали помощь на месте. Одного пострадавшего госпитализировали в Святошинском районе и двоих - в Шевченковском», - сообщил Кличко.

Ранее сообщалось, что уо Львове российская ракета попала в жилой дом.

Также враг нанес ракетный удар по Харькову.

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