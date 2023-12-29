Ракетна атака на Київ: вибухом пошкоджена будівля станції метро «Лукʼянівська» — Віталій Кличко

Мер столиці Віталій Кличко повідомив про наслідки ракетної атаки росіян на місто.

Як раніше повідомлялося, 29 грудня російські окупанти атакували ракетами Київ.

Мер міста Віталій Кличко повідомив, вибухом пошкоджена будівля станції метро «Лукʼянівська».

«Станція працює як укриття. Поїзди прослідують станцію без зупинки», - написав він на своєму Телеграм каналі.

Крім того, наразі відомо про 5 постраждалих у столиці. «У Подільському районі двом чоловікам медики надали допомогу на місці. Одного постраждалого госпіталізували у Святошинському районі та двох - у Шевченківському», - повідомив Кличко.

Раніше ми писали, що у Львові російська ракета влучила у житловий будинок.

Також ворог завдав ракетного удару по Харкову.

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